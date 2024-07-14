"Террору и насилию не должно быть места": посол Украины в США о покушении на Трампа

Посол Украины в США Оксана Маркарова осудила нападение на 45-го президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании и призвала всех виновных привлечь к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х (бывший Twitter).

Она добавила, что террору и насилию не должно быть места. Все виновные должны быть привлечены к ответственности.

"Наши молитвы и пожелания скорейшего выздоровления Дональду Трампу и молитвы всем семьям невинно пострадавших", - написала Маркарова.

Она отметила, что Украина потрясена, узнав об ужасном нападении на Трампа в Батлере.

Что известно

В штате Пенсильвания, 14 июля, во время митинга на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа было совершено покушение.

После выстрелов он дотронулся до своего уха, а затем присел на землю. На его лице было заметно немного крови. Секретная служба США вывела политика со сцены, после чего его эвакуировали в медучреждение.

Затем в своей соцсети Truth Social Дональд Трамп заявил, что ранен в верхнюю часть правого уха. В то же время, как отмечали его представители, политик "в порядке" и его жизни ничего не угрожает.

По информации американских СМИ, стрелок, который выстрелил в Трампа, вероятно, был на крыше за пределами места проведения митинга. Как сообщается, он был убит сотрудниками Секретной службы.

По меньшей мере, на митинге погиб один сторонник Трампа, еще два в критическом состоянии.

Президент США Джо Байден заявил, что в Америке нет места такому насилию, и призвал всю страну осудить этот акт. В то же время он отметил, что пока не может назвать стрельбу на митинге Трампа покушением.

Байден отметил, что рад слышать, что с Трампом все в порядке. После в Белом дома сообщили, что президент США провел разговор с Дональдом Трампом, однако детали разговора не сообщаются.

Как сообщают СМИ, расследование о покушении на Трампа возглавит ФБР. На месте митинга правоохранительные органы обнаружили винтовку типа AR.

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