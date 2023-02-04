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Тероризм не зупиниться. Подоляк нагадав, що загрожує світу, якщо не зупинити Росію

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Якщо не зупинити Росію, Кремль продовжить звичну для нього справу - інвестувати в тероризм, вбивати й втручатися у справи інших країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Росія не зупиниться, якщо не програє. Вона продовжить інвестувати в тероризм в Європі. Вона робитиме це ще сміливіше. Вона буде втручатися у вибори, вбивати політичних конкурентів. Спалахи сепаратизму стануть правилом. Ви хочете жити в такому світі? Адже саме в цьому полягає суть "русского мира", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, на думку Подоляка, на річницю повномасштабного вторгнення Росії, не варто очікувати від ворога чогось "великого і потужного".

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росія може розпочати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення.

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