Робитимуть те, що і завжди. Подоляк про очікування від РФ на річницю вторгнення

На річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого не варто очікувати від РФ чогось "великого і потужного".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю радника Офісу президента Михайла Подоляка Василю Голованову.

За його словами, 24 лютого від Росії не варто очікувати якихось дій, які б вони не вчиняли постійно.

"Те, що й завжди (очікувати, - ред.). Якісь прояви своєї нелюдяності, геноцидної поведінки. Вони будуть робити те, що й завжди роблять. Я б не очікував чогось великого і потужного з боку РФ", - заявив він.