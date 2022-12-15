Терористи повинні бути покарані: Резніков привітав резолюцію Польщі щодо Росії

Сейм Польщі визнав Росію державою - спонсором тероризму. Все більше країн усвідомлюють, що тероризм повинен бути переможений та покараний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Вітаю рішення Сейму Республіки Польща визнати Росію державою-спонсором тероризму. Все більше країн усвідомлюють, що терористи мають бути переможені та покарані. За допомогою наших партнерів Україна це зробить. І чим швидше, тим краще", - написав міністр.