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Терористи повинні бути покарані: Резніков привітав резолюцію Польщі щодо Росії

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Четвер 15 грудня 2022 14:12
Терористи повинні бути покарані: Резніков привітав резолюцію Польщі щодо Росії Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сейм Польщі визнав Росію державою - спонсором тероризму. Все більше країн усвідомлюють, що тероризм повинен бути переможений та покараний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Вітаю рішення Сейму Республіки Польща визнати Росію державою-спонсором тероризму. Все більше країн усвідомлюють, що терористи мають бути переможені та покарані. За допомогою наших партнерів Україна це зробить. І чим швидше, тим краще", - написав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання Російської Федерації державою - спонсором тероризму.

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