Террористы должны быть наказаны: Резников приветствовал резолюцию Польши по России

Сейм Польши признал Россию государством - спонсором терроризма. Все больше стран осознают, что терроризм должен быть повержен и наказан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Приветствую решение Сейма Республики Польша признать Россию государством-спонсором терроризма. Все больше стран осознают, что террористы должны быть побеждены и наказаны. С помощью наших партнеров Украина это сделает. И чем быстрее, тем лучше", - написал министр.