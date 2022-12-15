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Террористы должны быть наказаны: Резников приветствовал резолюцию Польши по России

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Четверг 15 декабря 2022 14:12
Террористы должны быть наказаны: Резников приветствовал резолюцию Польши по России Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сейм Польши признал Россию государством - спонсором терроризма. Все больше стран осознают, что терроризм должен быть повержен и наказан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Приветствую решение Сейма Республики Польша признать Россию государством-спонсором терроризма. Все больше стран осознают, что террористы должны быть побеждены и наказаны. С помощью наших партнеров Украина это сделает. И чем быстрее, тем лучше", - написал министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Сейм Польши принял резолюцию о признании Российской Федерации государством - спонсором терроризма.

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