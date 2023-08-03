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Терористи ІДІЛ підтвердили загибель свого лідера і назвали наступника

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ІДІЛ, Четвер 03 серпня 2023 22:12
Терористи ІДІЛ підтвердили загибель свого лідера і назвали наступника Фото: терористи ІДІЛ підтвердили загибель свого лідера і назвали наступника (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ісламська держава обрала заміну лідеру Абу Хусейну, якого вбили навесні цього року. Його наступником став Абу Хафсі аль-Хашимі аль-Курайші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це стало першим офіційним повідомленням бойовиків про долю Абу Хусейна після того, як у квітні президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що турецькі спецслужби вбили його в Сирії.

Ісламська держава, яка колись керувала третиною Іраку та Сирії, не повідомила жодних подробиць про нового лідера.

Раніше ми писали, що американський вертолітний рейд ліквідував одного з лідерів ІДІЛ на північному сході Сирії. Терорист причетний до планування атак на Близькому Сході та Європі.

Також повідомлялося, що близько 20 бойовиків ІДІЛ втекли з в'язниці в місті Раджу на північному заході Сирії після землетрусу 6 лютого.

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ІДІЛ Исламское государство
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