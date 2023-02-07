Скористалися землетрусом. Бойовики ІДІЛ втекли з в'язниці в Сирії, - ЗМІ

Близько 20 бойовиків ІДІЛ втекли з в'язниці в місті Раджу на північному заході Сирії після землетрусу 6 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За інформацією джерела, з будівлі втекло не менше 20 осіб, які причетні до "Ісламської держави".

Загалом у в'язниці, яку контролюють протурецькі сили, утримуються близько 2 тисяч осіб, близько 1,3 тисячі з них підозрюються у причетності до діяльності "Ісламської держави".

"Після землетрусу ув'язнені почали бунтувати та захопили частину в'язниці. У будівлі в'язниці тріснули стіни та двері", - заявив співробітник в'язниці Раджо, яка контролюється протурецькими угрупованнями.