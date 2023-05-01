Ердоган заявив, що турецька розвідка ліквідувала в Сирії лідера "ІДІЛ"

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Національна розвідка Туреччини тривалий час стежила за лідером "ІДІЛ" Абу Хусейном Аль-Курейші. Ця людина була вбита вчора в Сирії в ході операції, яку провела турецька розвідка", - зазначив Ердоган.

Президент Туреччини оголосив про ліквідацію лідера терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу аль-Кураші у Сирії.

Раніше ми писали, президент Туреччини у суботу, 29 квітня, вперше з’явився на публічному заході після чуток про інфаркт.

Нагадаємо, Україна та турецька компанія Baykar підписали нові угоди.

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