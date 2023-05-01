ua ru
Пн, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ердоган заявив, що турецька розвідка ліквідувала в Сирії лідера "ІДІЛ"

Новость на русском →
Понеділок 01 травня 2023 01:12
Ердоган заявив, що турецька розвідка ліквідувала в Сирії лідера "ІДІЛ" Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Національна розвідка Туреччини в ході спеціальної операції вбила лідера Ісламської держави ("ІДІЛ") Абу Хусейна Аль-Курейші.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Президент Туреччини оголосив про ліквідацію лідера терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу аль-Кураші у Сирії.

"Національна розвідка Туреччини тривалий час стежила за лідером "ІДІЛ" Абу Хусейном Аль-Курейші. Ця людина була вбита вчора в Сирії в ході операції, яку провела турецька розвідка", - зазначив Ердоган.

Раніше ми писали, президент Туреччини у суботу, 29 квітня, вперше з’явився на публічному заході після чуток про інфаркт.

Нагадаємо, Україна та турецька компанія Baykar підписали нові угоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІДІЛ Війна в Сирії Турция Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Росіяни безуспішно намагалися атакувати Авдіївку: карти боїв від ISW
Росіяни безуспішно намагалися атакувати Авдіївку: карти боїв від ISW
DAILY
Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою