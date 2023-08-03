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Террористы ИГИЛ подтвердили гибель своего лидера и назвали преемника

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Идилл, Четверг 03 августа 2023 22:12
Террористы ИГИЛ подтвердили гибель своего лидера и назвали преемника Фото: террористы ИГИЛ подтвердили гибель своего лидера и назвали преемника (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Исламское государство выбрало замену лидеру Абу Хусейну, которого убили весной этого года. Его преемником стал Абу Хафси аль-Хашими аль-Курайши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это стало первым официальным сообщением боевиков о судьбе Абу Хусейна после того, как в апреле президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие спецслужбы убили его в Сирии.

Исламское государство, когда-то руководившей третью Ирака и Сирии, не сообщило никаких подробностей о новом лидере.

Ранее мы писали, что американский вертолетный рейд ликвидировал одного из лидеров ИГИЛ на северо-востоке Сирии. Террорист причастен к планированию атак на Ближнем Востоке и Европе.

Также сообщалось, что около 20 боевиков ИГИЛ сбежали из тюрьмы в городе Раджу на северо-западе Сирии после землетрясения 6 февраля.

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ИГИЛ Исламское государство
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