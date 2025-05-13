Терор на Запорізькій АЕС: Росія незаконно утримує 13 працівників у неволі

Після захоплення найбільшої станції Європи російські військові почали здійснювати безпрецедентний тиск на атомників, які відмовилися співпрацювати з агресором і підписувати контракти з російським "Росатомом".

З початку окупації понад 5000 фахівців змогли покинути Енергодар, і компанія продовжує працевлаштовувати їх в інших підрозділах.

Однак відомо про 13 працівників, які потрапили до рук окупантів. З них семеро вже "засуджені" за вигаданими обвинуваченнями, троє перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків, а доля ще трьох залишається невідомою - їх вважають зниклими безвісти.

Особливо трагічним є випадок водолаза ЗАЕС Андрія Гончарука, якого росіяни катували до смерті на початку повномасштабного вторгнення.

Відповідно до інформації "Енергоатому", РФ продовжує використовувати ЗАЕС як військову базу, де зберігаються вибухонебезпечні боєприпаси, а технічне обладнання станції продовжує деградувати.

Про будь-який безпечний перезапуск ЗАЕС поки не може бути й мови.