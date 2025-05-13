Террор на Запорожской АЭС: Россия незаконно удерживает 13 работников в неволе

РФ незаконно удерживает 13 работников Запорожской атомной электростанции на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".
После захвата крупнейшей станции Европы российские военные начали осуществлять беспрецедентное давление на атомщиков, которые отказались сотрудничать с агрессором и подписывать контракты с российским "Росатомом".
С начала оккупации более 5000 специалистов смогли покинуть Энергодар, и компания продолжает трудоустраивать их в других подразделениях.
Однако известно о 13 работниках, которые попали в руки оккупантов. Из них семеро уже "осуждены" по вымышленным обвинениям, трое находятся в тюрьмах в ожидании фейковых приговоров, а судьба еще трех остается неизвестной - их считают пропавшими без вести.
Особенно трагическим является случай водолаза ЗАЭС Андрея Гончарука, которого россияне пытали до смерти в начале полномасштабного вторжения.
Согласно информации "Энергоатома", РФ продолжает использовать ЗАЭС как военную базу, где хранятся взрывоопасные боеприпасы, а техническое оборудование станции продолжает деградировать.
О каком-либо безопасном перезапуске ЗАЭС пока не может быть и речи.
ЗАЭС российские войска оккупировали во время масштабного вторжения России в Украину. С тех пор российские оккупанты грубо нарушают правила эксплуатации ядерного объекта, создавая риски чрезвычайной ситуации. На территории ЗАЭС они разместили не только военную технику, но и личный состав.
В "Энергоатоме" заявили, что Запорожская АЭС пока не может быть запущена в эксплуатацию. На данный момент ее техническое состояние этого не позволяет.
Отметим, что еще в 2022 году в Украине оценили последствия аварии на ЗАЭС, отметив, что она будет в десять раз мощнее, чем в Чернобыле. В частности, Запорожская область будет фактически потеряна для проживания и хозяйства.
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