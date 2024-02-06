Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації, - заступник голови оборонного комітету Ради

"Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації, знизив моральний дух суспільства і підірвав єдність у державі. Це має бути припинено якнайшвидше", - сказав він.

За його словами, потрібні реальні та ефективні альтернативи. "Над цим питанням, зокрема ми зараз і працюємо", - зазначив нардеп.

Як зазначається у матеріалі, однією з "ефективних альтернатив" у Раді вважають так званий електронний порядок денний. Принаймні саме цей варіант обговорюють сьогодні у процесі підготовки законопроекту про мобілізацію. З одного боку, ця ініціатива зводить нанівець спроби співробітників ТЦК проводити вуличні рейди. З іншого боку, заперечувати факт отримання повістки вже буде досить важко.

Позиція Зеленського

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав неприйнятними силові методи ТЦК під час мобілізації.

Він заявив, що випадки відлову призовників на вулицях із застосуванням сили не є правильними.

"Вони не повинні це робити, тож я і попросив зробити законопроект, щоб такого не було. Є можливості цифровізації, ми можемо вирішити це питання сучасно", - додав Зеленський.

Новий законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби.

Серед пропозицій уряд хоче, щоб повістки військовозобов'язаним надсилалися через електронний кабінет призовника, а тим, хто не з'явився, обмежували права.

Детальніше про новий законопроект про мобілізацію читайте в матеріалі РБК-Україна.