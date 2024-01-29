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"Абсолютно неправильно": Зеленський про випадки затримання чоловіків представниками ТЦК

Понеділок 29 січня 2024 10:15
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"Абсолютно неправильно": Зеленський про випадки затримання чоловіків представниками ТЦК Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський назвав неприйнятними "силові" методи ТЦК під час мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

За словами президента, мобілізація в Україні повинна бути справедливою, водночас необхідно пам'ятати і про демобілізацію.

"Багато хто відвоював 700 днів на полі бою, я вдячний їм, але подяки від суспільства мало. Потрібно давати ротації, широкі відпустки, грошима все не закриєш. Зарплата висока, але потрібна справедливість. Я чекаю від військових закону про справедливу мобілізацію", - сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості комплексного й справедливого законопроєкту. Водночас зауважив, що випадки пошуку призовників на вулицях із застосуванням сили не є правильними.

"Вони не повинні це робити, тому я і попросив зробити законопроєкт, щоб такого не було. Є можливості цифровізації, ми можемо розв'язати це питання сучасно", - додав Зеленський.

Мобілізація в Україні

У грудні 2023 року Зеленський на пресконференції заявляв, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави відзначив, що не бачить наразі потреби в цьому. На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.

Крім того, наразі уряд доопрацьовує законопроєкт про мобілізацію, який повинен частково змінити принципи її проведення. Детальніше про те, чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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