В теробороне призывают блокировать движение техники оккупанта

"Если вы видите российских военных и российскую технику на улицах своих городов и улиц - блокируйте их передвижения собственными силами. Выходите с украинскими флагами на улицы, снимайте российских оккупантов на камеры своих телефонов. Пусть они знают, что их здесь не ждут, что им здесь будет сопротивляться абсолютно каждый. Покажите им, что они не освободители, а оккупанты на чужой земле", - пишет пресс-служба теробороны.

В то же время предостерегли от приближения к местам боевых действий, чтобы не препятствовать работе украинских военных.

Между тем министр обороны Украины Алексей Резников призвал граждан распространять в соцсетях информацию обо всех действиях российских оккупантов против нашей страны.

"Обращаюсь ко всем гражданам Украины и украинской диаспоры. Берите эти факты и распространяйте их через соцсети. В первую очередь - среди российских пользователей. Чтобы граждане РФ видели, что они поддерживают", - пишет министр обороны.

Также Резников отметил, что информацию важно брать только с официальных страниц украинских ведомств.