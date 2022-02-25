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У теробороні закликають блокувати рух техніки окупанта

Автор: Сергій Пишкін

У територіальній обороні закликали блокувати російську техніку. Просять виходити на вулиці з прапорами та знімати окупантів на камери.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку територіальної оборона ЗС України.

"Якщо ви бачите російських військових та російську техніку на вулицях своїх міст та вулиць - блокуйте їх пересування власними силами. Виходьте з українськими прапорами на вулиці, знімайте російських окупантів на камери своїх телефонів. Нехай вони знають, що їх тут не чекають, що їм тут чинитиме опір абсолютно кожен. Покажіть їм, що вони не визволителі, а окупанти на чужій землі", - пише пресслужба тероборони.

Водночас застерегли від наближення до місць бойових дій, аби не перешкоджати роботі українських військових.

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков закликав громадян поширювати у соцмережах інформацію про усі дії російських окупантів проти нашої країни.

"Звертаюся до усіх громадян України та української діаспори. Беріть ці факти і поширюйте їх через соцмережі. В першу чергу - серед російських користувачів. Щоб громадяни РФ бачили, що вони підтримують", - пише міністр оборони.

Також Резніков зауважив на тому, що інформацію важливо брати лише з офіційних сторінок українських відомств.

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Міністерство оборони УкраїниУкраїна