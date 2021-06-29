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Тероборона и увеличение численности ВСУ: что рассмотрят на внеочередном заседании Рады

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Киев, Вторник 29 июня 2021 08:56
Тероборона и увеличение численности ВСУ: что рассмотрят на внеочередном заседании Рады Фото: озвучена повестка дня Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня Верховная рада Украины собирается на внеочередное заседание. На нем, в частности, рассмотрят законопроект об основах национального сопротивления.

Об этом речь идет в повестке дня парламента.

Нардепы рассмотрят в первом чтении законопроекты:

  • об изменениях в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа (3944),
  • об основы национального сопротивления (5557),
  • об увеличении численности Вооруженных сил Украины (5558),
  • о критической инфраструктуре (5219 и 5219-1),
  • относительно временных оснований неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее (5478).

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект о повышении уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.

Напомним, Верховной раде рекомендуют принять законопроект президента Владимира Зеленского №5558 об увеличении численности Вооруженных сил Украины до 261 тысячи человек.

Как писало РБК-Украина, ВР также рекомендуют принять законопроект президента №5557 об основах национального сопротивления. Закон предусматривает создание территориальной обороны Украины.

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