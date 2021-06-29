Тероборона и увеличение численности ВСУ: что рассмотрят на внеочередном заседании Рады
Фото: озвучена повестка дня Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня Верховная рада Украины собирается на внеочередное заседание. На нем, в частности, рассмотрят законопроект об основах национального сопротивления.
Об этом речь идет в повестке дня парламента.
Нардепы рассмотрят в первом чтении законопроекты:
- об изменениях в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа (3944),
- об основы национального сопротивления (5557),
- об увеличении численности Вооруженных сил Украины (5558),
- о критической инфраструктуре (5219 и 5219-1),
- относительно временных оснований неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее (5478).
Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект о повышении уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.
Напомним, Верховной раде рекомендуют принять законопроект президента Владимира Зеленского №5558 об увеличении численности Вооруженных сил Украины до 261 тысячи человек.
Как писало РБК-Украина, ВР также рекомендуют принять законопроект президента №5557 об основах национального сопротивления. Закон предусматривает создание территориальной обороны Украины.