Тероборона та збільшення чисельності ЗСУ: що розглянуть на позачерговому засіданні Ради
Фото: озвучено порядок денний Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні Верховна рада України збирається на позачергове засідання. На ньому, зокрема, розглянуть законопроект про основи національного спротиву.
Нардепи розглянуть у першому читанні законопроекти:
- про зміни до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (3944),
- про основи національного спротиву (5557),
- щодо збільшення чисельності Збройних сил України (5558),
- про критичну інфраструктуру (5219 та 5219-1),
- щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї (5478).
У другому читанні депутати розглянуть законопроект щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб.
Нагадаємо, Верховній раді рекомендують ухвалити законопроект президента Володимира Зеленського №5558 про збільшення чисельності Збройних сил України до 261 тисячі осіб.
Як писало РБК-Україна, ВР також рекомендують ухвалити законопроект президента №5557 про основи національного спротиву. Закон передбачає створення територіальної оборони України.