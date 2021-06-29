ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тероборона та збільшення чисельності ЗСУ: що розглянуть на позачерговому засіданні Ради

Новость на русском →
Київ, Вівторок 29 червня 2021 08:56
Тероборона та збільшення чисельності ЗСУ: що розглянуть на позачерговому засіданні Ради Фото: озвучено порядок денний Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні Верховна рада України збирається на позачергове засідання. На ньому, зокрема, розглянуть законопроект про основи національного спротиву.

Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Нардепи розглянуть у першому читанні законопроекти:

  • про зміни до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (3944),
  • про основи національного спротиву (5557),
  • щодо збільшення чисельності Збройних сил України (5558),
  • про критичну інфраструктуру (5219 та 5219-1),
  • щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї (5478).

У другому читанні депутати розглянуть законопроект щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб.

Нагадаємо, Верховній раді рекомендують ухвалити законопроект президента Володимира Зеленського №5558 про збільшення чисельності Збройних сил України до 261 тисячі осіб.

Як писало РБК-Україна, ВР також рекомендують ухвалити законопроект президента №5557 про основи національного спротиву. Закон передбачає створення територіальної оборони України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Збройні сили України Верховна рада
NEWS
МОЗ повідомив про 182 нових випадки коронавірусу в Україні
МОЗ повідомив про 182 нових випадки коронавірусу в Україні
DAILY
Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом