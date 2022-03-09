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Тероборона Сумской области разбила колонну российской техники

Автор: Сергей Пышкин

В Сумской области защитники территориальной обороны разбили почти 20 единиц техники оккупанта. Пополнили арсенал ВСУ очередными трофеями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Среди трофеев отмечаются:

  • 3 бронетранспортера;
  • несколько САУ "Гвоздика";
  • пара грузовиков;
  • миномет.

"Сумщина. Воины Территориальная оборона ВС Украины разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населенных пунктов. Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил - 3 бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пара грузовиков и миномет", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина обновляет информацию по ситуации в Сумах 9 марта.

Война России против Украины продолжается четырнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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