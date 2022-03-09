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Тероборона Сумської області розбила колону російської техніки

Автор: Сергій Пишкін

В Сумській області захисники з територіальної оборони розбили майже 20 одиниць техніки окупанта. Поповнили арсенал ЗСУ черговими трофеями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

Серед трофеїв відзначаються:

  • 3 бронетранспортери;
  • декілька САУ "Гвоздика";
  • пара вантажівок;
  • міномет.

"Сумщина. Воїни Територіальна оборона ЗС України розбили близько двох десятків одиниць техніки російських окупантів. Вони намагалися зайти в один з населених пунктів. Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил - 3 бронетранспортери, декілька САУ "Гвоздика", пара вантажівок та міномет", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлювює інформацію щодо ситуації у Сумах 9 березня.

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