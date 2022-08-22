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В Тернопольской области вводят дистанционную работу на День Независимости

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Тернопольская область, Понедельник 22 августа 2022 20:00
В Тернопольской области вводят дистанционную работу на День Независимости Фото: в Тернопольской области вводят дистанционную работу на День Независимости (pixabay com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Тернопольской области работников государственных органов переводят на дистанционную работу с 23 по 25 августа. Частные структуры также призывают организовать удаленную работу для сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Владимира Труша.

"Сегодня на Совете обороны области мы приняли решение о дистанционной работе для некоторых работников органов местного самоуправления и органов государственной власти в области. С 23 по 25 августа руководители соответствующих структур должны организовать работу таким образом, чтобы большинство работников работали дистанционно", - написал он.

При этом руководители таких учреждений и организаций должны быть на работе, обеспечив на месте лишь самых востребованных специалистов.

Также Труш просит руководителей частных структур учесть подобную практику на этот период и на своих предприятиях.

Он отметил, что такие меры связаны с тем, что оккупанты могут использовать эти дни для осуществления провокаций и дестабилизации ситуации в Украине.

Напомним, украинцев предупреждали о возможных ракетных обстрелах на День независимости.

Подробнее об ограничениях во время праздничных дней можно узнать в материале РБК-Украина.

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Тернопольская область День независимости Украины
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