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В Тернопільській області вводять дистанційну роботу на День Незалежності

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Тернопільська область, Понеділок 22 серпня 2022 20:00
В Тернопільській області вводять дистанційну роботу на День Незалежності Фото: в Тернопільській області вводять дистанційну роботу на День Незалежності (pixabay com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Тернопільській області працівників державних органів переводять на дистанційну роботу з 23 по 25 серпня. Приватні структури також закликають організувати віддалену роботу для співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської ОВА Володимира Труша.

"Сьогодні на Раді оборони області ми прийняли рішення про дистанційну роботу для деяких працівників органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади в області. З 23 по 25 серпня керівники відповідних структур повинні організувати роботу таким чином, щоб більшість працівників працювали дистанційно", - написав він.

При цьому керівники таких установ та організацій повинні бути на роботі, забезпечивши на місці лише найзатребуваніших фахівців.

Також Труш просить керівників приватних структур врахувати подібну практику на цей період і на своїх підприємствах.

Він зазначив, що такі заходи пов'язані із тим, що окупанти можуть використати ці дні для здійснення провокацій та дестабілізації ситуації в Україні.

Нагадаємо, українців попереджали про можливі ракетні обстріли на День незалежності.

Детальніше про обмеження під час святкових днів можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Тернопольская область День незалежності України
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