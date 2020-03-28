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В Тернопольской области почти вдвое возросло количество больных коронавирусом

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 00:15
В Тернопольской области почти вдвое возросло количество больных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки количество больных выросло с 26 до 43

По состоянию на 27 марта в Тернопольской области резко возросло количество больных коронавирусом. Об этом говорится в Facebook Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

Согласно данным областного лабораторного центра в области зафиксировали 43 случая COVID-19 по состоянию на 22:00 27 марта.

РБК-Украина писало, что всего в Тернопольской области днем 27 марта было зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев, 1 - летальный.

Напомним, в Тернопольской области коронавирус обнаружили у почти 20 медицинских работников. С 35 подтвержденных случаев в области, 18 - это медицинские работники. Сейчас на заражение коронавирусом проверили 153 медиков.

Кроме того, сообщалось, что в Конотопе (Сумская область) закрыли отделение районной больницы, где недавно умерла больная коронавирусом женщина. Медработников, которые контактировали с больной, проверят на заражение коронавирусом.

Ранее сообщалось, что, по состоянию на вечер 27 марта, в Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

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