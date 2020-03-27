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В Конотопе закрыли отделение больницы, где умерла больная COVID-19

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 22:41
В Конотопе закрыли отделение больницы, где умерла больная COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отделение больницы закрыли для проведения дезинфекции

В Конотопе (Сумская область) закрыли отделение районной больницы, где недавно умерла больная коронавирусом женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Коронавирус инфо Сумы".

Отмечается, что главный санитарный врач Сумской области распорядился закрыть Конотопскую центральную районную больницу имени академика Михаила Давыдова для проведения противоэпидемических мероприятий.

"Проведение этих мероприятий обеспечено необходимыми дезсредствами. Установлено медицинский персонал, который находился в непосредственном контакте с больной COVID-19", - говорится в сообщении.

Медработников, которые контактировали с больной, проверят на заражение коронавирусом. Остальные работники больницы будут работать в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области лабораторно подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом. Коронавирус обнаружили у двух человек, которые контактировали с умершей от COVID-19 конотопчанкой, и двух жителей Сум.

Как писало РБК-Украина, 25 марте в Сумской области лабораторно подтвердили первый случай коронавируса. Заболевание зафиксировали в Сумах. Больного коронавирусом человека госпитализировали в специализированное медучреждение.

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Новости Украины КоронавирусКонотопСумская область
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