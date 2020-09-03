В Тернопольской области школу закрыли на карантин из-за COVID-19 у директора

Фото: школьники в масках (facebook.com/koda.gov.ua)

В селе Кошиловцы Тернопольской области закрыли на карантин школу. У директора учебного заведения подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом сообщил глава районной государственной администрации Владимир Шипитко, передает "Суспільне".

Он также добавил, что на карантин закрыли и детский сад, который находится в том же здании.

Шипитко отметил, что все ученики школы пока будут обучаться дистанционно.

Напомним, в Запорожской области класс отправили на карантин из-за подтверждения коронавируса у ученика.

Кроме того, недавно на карантин отправили класс Бердянской школы, у одного из ученика подтвердили инфицирование коронавирусом.

Добавим, что Министерство образования разрешило школам продлевать летние каникулы из-за сложной эпидситуации.

Отметим, что с 7 сентября Тернополь будет находиться в "красной зоне" карантина.