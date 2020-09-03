В Запорожской области еще один класс отправили на карантин из-за COVID-19

Фото: ученики в масках на уроке (freepik.com)

В одной из школ Энергодара на карантин отправили класс из-за подтверждения коронавируса у ученика. Это уже второй класс в области, который отправили на карантин из-за COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Энергодарского городского совета.

Коронавирус подтвердили у ученика 2-В класса общеобразовательной школы №2. Сейчас больной ребенок в удовлетворительном состоянии и находится на амбулаторном лечении.

"В связи с этим с 3 до 14 сентября во 2-В классе ООШ №2 приостановлен образовательный процесс и объявлен карантин", - заявили в горсовете.

Местному управлению образования поручено принять все противоэпидемические меры для предотвращения распространения коронавируса в школах города.

Напомним, недавно на карантин отправили класс Бердянской школы, у одного из ученика подтвердили инфицирование коронавирусом.

Добавим, РБК-Украина рассказывало, как проходило 1 сентября в украинских школах.

Кроме того, Министерство образования разрешило школам продлевать летние каникулы из-за сложной эпидемической ситуации.