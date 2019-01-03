ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Тернопольской области в результате взрыва гранаты пострадали подростки

Новости » Происшествия    03.01.2019 - 11:21
В Тернопольской области в результате взрыва гранаты пострадали подростки
Фото: остатки гарнати (tp.npu.gov.ua)

В результате взрыва гранаты пострадали пять человек

В Тернопольской области вчера, 2 января, в результате взрыва гранаты пострадали пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Как отмечается, происшествие произошло вчера в селе Колодиевка около 23:00. В результате взрыва в больницу доставили пять молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет.

"По предварительной информации, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой РГО, которую принес с собой 24-летний житель села Малый Ходачков", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что группа друзей собралась в одном из домов села. Один из парней принес гранату и поставил ее на стол, одиннадцатиклассница, осматривая гранату, случайно зацепил чеку, и она взорвалась.

"У всех пострадавших травмы различной степени тяжести - травмы глаз, химические ожоги, переломы, разрывы барабанных перепонок, рваные раны различных частей тела. Состояние троих стабильное. Другие в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

В настоящее время указанное событие внесено в ЕРДР по статье 263 часть 1 УК украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

 

Фото: место происшествия (tp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Тернополе на улице Макаренко в общежитии взорвалась граната. В результате взрыва 1 человек погиб и еще 2 получили ранения.

Кроме того, сообщалось, что в Харькове 30 декабря в результате взрыва гранаты погиб мужчина.

Количество жертв обрушения дома в Магнитогорске возросло до 38 Взрыв на ярмарке во Львове: в больнице скончался один из пострадавших
Новости Украины гранатаТернопольская областьВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь