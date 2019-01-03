В Тернопольской области в результате взрыва гранаты пострадали подростки

Фото: остатки гарнати (tp.npu.gov.ua)

В результате взрыва гранаты пострадали пять человек

В Тернопольской области вчера, 2 января, в результате взрыва гранаты пострадали пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Как отмечается, происшествие произошло вчера в селе Колодиевка около 23:00. В результате взрыва в больницу доставили пять молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет.

"По предварительной информации, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой РГО, которую принес с собой 24-летний житель села Малый Ходачков", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что группа друзей собралась в одном из домов села. Один из парней принес гранату и поставил ее на стол, одиннадцатиклассница, осматривая гранату, случайно зацепил чеку, и она взорвалась.

"У всех пострадавших травмы различной степени тяжести - травмы глаз, химические ожоги, переломы, разрывы барабанных перепонок, рваные раны различных частей тела. Состояние троих стабильное. Другие в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

В настоящее время указанное событие внесено в ЕРДР по статье 263 часть 1 УК украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Фото: место происшествия (tp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Тернополе на улице Макаренко в общежитии взорвалась граната. В результате взрыва 1 человек погиб и еще 2 получили ранения.

Кроме того, сообщалось, что в Харькове 30 декабря в результате взрыва гранаты погиб мужчина.