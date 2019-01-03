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У Тернопільській області внаслідок вибуху гранати постраждали підлітки

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 11:21
У Тернопільській області внаслідок вибуху гранати постраждали підлітки
Фото: рештки гарнати (tp.npu.gov.ua)

Внаслідок вибуху гранати постраджали п'ять осіб

У Тернопільській області вчора, 2 січня, внаслідок вибуху гранати постраждали п'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

Як зазначається, подія сталася вчора в селі Колодіївка близько 23:00. В результаті вибуху до лікарні доставили п'ятьох молодих людей віком від 15 до 22 років.

"За попередньою інформацією, вибух відбувся в результаті необережного поводження з гранатою РГО, яку приніс із собою двадцятичотирьохлітній житель села Малий Ходачків", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що група друзів зібралася в одному із будинків села. Один із хлопців приніс гранату та поставив її на стіл, одинадцятикласниця, оглядаючи гранату, випадково зачепила чеку і вона вибухнула.

"В усіх потерпілих травми різного ступеня тяжкості - травми очей, хімічні опіки, переломи, розриви барабанних перетинок, рваними ранами різних частин тіла. Стан трьох стабільний. Інші в реанімаційному відділенні", - йдеться у повідомленні.

Наразі вказана подія внесена в ЄРДР за статтею 263 частина 1 ККУ - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

 

Фото: місце події (tp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Тернополі на вулиці Макаренка у гуртожитку вибухнула граната. У результаті вибуху 1 людина загинула і ще 2 отримали поранення.

Крім того, повідомлялося, що у Харкові 30 грудня внаслідок вибуху гранати загинув чоловік.

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