В Тернопольской области в рамках "Большой стройки" открыли трассу М-19

В Тернопольской области в рамках "Большой стройки" открыли новую трассу М-19 Доманово - Ковель - Черновцы – Телеблече. Повсеместные ремонты дорог в области продолжаются.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Кроме того, ведется ремонт трассы Р-43 Тернополь - Лановцы.

Голик отмечает, что такого качества дорог в области не было за все время Независимости.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн. Планируется отремонтировать более 6500 км дорог.

Как писало РБК-Украина, для выполнения президентской программы в дорожной отрасли работают 38 тыс. дорожных специалистов, около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях.