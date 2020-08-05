У Тернопільській області в рамках "Великого будівництва" відкрили трасу М-19

У Тернопільській області в рамках "Великого будівництва" відкрили нову трасу М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Телеблече. Повсюдні ремонти доріг в області тривають.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, ведеться ремонт траси Р-43 Тернопіль - Ланівці.

Голик зазначає, що такої якості доріг в області не було за весь час незалежності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн. Планується відремонтувати понад 6500 км доріг.

Як писало РБК-Україна, для виконання президентської програми в дорожній галузі працюють 38 тис. Дорожніх фахівців, близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях.