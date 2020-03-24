В Тернопольской области подтвердили еще один случай коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество инфицированных в области возросло до 5

В Тернопольской области подтвердили два новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

Сообщается, что инфицированной является жительница Монастырского района.

"Жена больного COVID-19, который сегодня доставили в Тернопольскую городскую больницу скорой помощи. Сейчас пациентка находится в Монастырской больницы", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Тернопольской области количество случаев инфицирования коронавирусом выросло до пяти.

Отметим, по состоянию на 18:00 в Украине официально подтвердили 97 случаев коронавируса. Из них два случая были в Тернопольской области.

Ранее РБК-Украина писало, что в Тернопольской области полиция разыскивает около 500 человек, которые контактировали с инфицированным коронавирусом священником. На период общения с людьми, священник не знал, что заражен.