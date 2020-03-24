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У Тернопільській області підтвердили ще один випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 22:05
У Тернопільській області підтвердили ще один випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість інфікованих в області зросла до 5

У Тернопільській області підтвердили два нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Повідомляється, що інфікованої є мешканка Монастирського району.

"Дружина хворого COVID-19, який сьогодні доставили в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги. Зараз пацієнтка знаходиться в Монастирській лікарні", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, у Тернопільській області кількість випадків інфікування коронавірусом зросла до п'яти.

Зазначимо, станом на 18:00 в Україні офіційно підтвердили 97 випадків коронавірусу. З них два випадки були в Тернопільській області.

Раніше РБК-Україна писало, що в Тернопільській області поліція розшукує близько 500 осіб, які контактували з інфікованим коронавірусом священиком. На період спілкування з людьми, священник не знав, що заражений.

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