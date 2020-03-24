У Тернопільській області підтвердили ще один випадок коронавірусу

Кількість інфікованих в області зросла до 5
У Тернопільській області підтвердили два нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
Повідомляється, що інфікованої є мешканка Монастирського району.
"Дружина хворого COVID-19, який сьогодні доставили в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги. Зараз пацієнтка знаходиться в Монастирській лікарні", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, у Тернопільській області кількість випадків інфікування коронавірусом зросла до п'яти.
Зазначимо, станом на 18:00 в Україні офіційно підтвердили 97 випадків коронавірусу. З них два випадки були в Тернопільській області.
Раніше РБК-Україна писало, що в Тернопільській області поліція розшукує близько 500 осіб, які контактували з інфікованим коронавірусом священиком. На період спілкування з людьми, священник не знав, що заражений.