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В Тернопольской области первый приход московской церкви перешел ПЦУ

Новости » Общество    27.12.2018 - 11:18
В Тернопольской области первый приход московской церкви перешел ПЦУ
Фото: церковь в Трибухівцях (cerkva.te.ua)

К Православной церкви Украины присоединился приход села Требуховцы

Первая община УПЦ Московского Патриархата на Тернопольщине перешла к поместной Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина ссылка на сообщение Тернопольской епархии ПЦУ.

Как отмечается, архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор удовлетворил ходатайство общины храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Требуховцы Бучацкого района и принял ее в состав Тернопольской епархии Православной церкви Украины.

Соответствующий указ издан 26 декабря 2018 года. Настоятелем общины назначен протоиерей Степан Татарин.

Напомним, в Хмельницкой области первая парафия Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перешла к новообразованной Православной церкви Украины.

Ранее во Львовской области еще три общины Украинской православной церкви Московского патриархата присоединились к Православной церкви Украины.

РБК-Украина сообщало, что Старообрядческая религиозная община Черновцов заявила о выходе из подчинения Московской митрополии.

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