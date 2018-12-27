В Тернопольской области первый приход московской церкви перешел ПЦУ

К Православной церкви Украины присоединился приход села Требуховцы
Первая община УПЦ Московского Патриархата на Тернопольщине перешла к поместной Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина ссылка на сообщение Тернопольской епархии ПЦУ.
Как отмечается, архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор удовлетворил ходатайство общины храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Требуховцы Бучацкого района и принял ее в состав Тернопольской епархии Православной церкви Украины.
Соответствующий указ издан 26 декабря 2018 года. Настоятелем общины назначен протоиерей Степан Татарин.
Напомним, в Хмельницкой области первая парафия Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перешла к новообразованной Православной церкви Украины.
Ранее во Львовской области еще три общины Украинской православной церкви Московского патриархата присоединились к Православной церкви Украины.
РБК-Украина сообщало, что Старообрядческая религиозная община Черновцов заявила о выходе из подчинения Московской митрополии.