Старообрядческая религиозная община Черновцов вышла из подчинения Москвы

Община убрала из своего названия все упоминания об РФ
Старообрядческая религиозная община Черновцов заявила о выходе из подчинения Московской митрополии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Так, религиозная община убрала из своего названия и устава любое упоминание о стране-агрессоре.
"Старообрядческая религиозная община, храм которой находится на улице Олега Кошевого в Черновцах, официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии Русской старообрядческой церкви и убрала из своего названия и устава любое упоминание о стране-агрессоре. Теперь эта община будет действовать автономно", – рассказал главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой облгосадминистрации Сергей Бухаров.
Сообщается, что желанию общины порвать с Москвой предшествовало решение клерикального центра РФ относительно снятия с отца Леонтия сана священника.
Отмечено, что вопреки воле России, он продолжил служить в храме, несмотря на угрозы отлучения. Областной совет церквей стала на защиту отца Леонтия, его поддержали все конфессии.
Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №5309, которым парламент обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь.
Как писало РБК-Украина, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний уверен, что решение Верховной рады о переименовании УПЦ МП не вызовет противостояний.