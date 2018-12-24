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Старообрядческая религиозная община Черновцов вышла из подчинения Москвы

Новости » Общество    24.12.2018 - 06:00
Старообрядческая религиозная община Черновцов вышла из подчинения Москвы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Община убрала из своего названия все упоминания об РФ

Старообрядческая религиозная община Черновцов заявила о выходе из подчинения Московской митрополии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Так, религиозная община убрала из своего названия и устава любое упоминание о стране-агрессоре.

"Старообрядческая религиозная община, храм которой находится на улице Олега Кошевого в Черновцах, официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии Русской старообрядческой церкви и убрала из своего названия и устава любое упоминание о стране-агрессоре. Теперь эта община будет действовать автономно", – рассказал главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой облгосадминистрации Сергей Бухаров.

Сообщается, что желанию общины порвать с Москвой предшествовало решение клерикального центра РФ относительно снятия с отца Леонтия сана священника.

Отмечено, что вопреки воле России, он продолжил служить в храме, несмотря на угрозы отлучения. Областной совет церквей стала на защиту отца Леонтия, его поддержали все конфессии.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №5309, которым парламент обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь

Как писало РБК-Украина, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний уверен, что решение Верховной рады о переименовании УПЦ МП не вызовет противостояний.

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