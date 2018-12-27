У Тернопільській області перша парафія московської церкви перейшла ПЦУ

До Православної церкви України приєдналась парафія села Трибухівці
Перша громада УПЦ Московського Патріархату на Тернопільщині перейшла до помісної Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на повідомлення Тернопільської єпархії ПЦУ.
Як зазначається, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив клопотання громади храму Благовіщення Пресвятої Богородиці села Трибухівці Бучацького району і прийняв її до складу Тернопільської єпархії Православної церкви України.
Відповідний указ виданий 26 грудня 2018 року. Настоятелем громади призначено протоієрея Степана Татарина.
Нагадаємо, у Хмельницькій області перша парафія Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) перейшла до новоствореної Православної церкви України.
Раніше у Львівській області ще три громади Української православної церкви Московського патріархату приєдналися до Православної церкви України.
РБК-Україна також повідомляло, що Старообрядницька релігійна громада Чернівців заявила про вихід з підпорядкування Московської митрополії.