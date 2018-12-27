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У Тернопільській області перша парафія московської церкви перейшла ПЦУ

Новини » Суспільство    27.12.2018 - 11:18
У Тернопільській області перша парафія московської церкви перейшла ПЦУ
Фото: церква у Трибухівцях (cerkva.te.ua)

До Православної церкви України приєдналась парафія села Трибухівці

Перша громада УПЦ Московського Патріархату на Тернопільщині перейшла до помісної Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на повідомлення Тернопільської єпархії ПЦУ.

Як зазначається, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив клопотання громади храму Благовіщення Пресвятої Богородиці села Трибухівці Бучацького району і прийняв її до складу Тернопільської єпархії Православної церкви України.

Відповідний указ виданий 26 грудня 2018 року. Настоятелем громади призначено протоієрея Степана Татарина.

Нагадаємо, у Хмельницькій області перша парафія Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) перейшла до новоствореної Православної церкви України

Раніше у Львівській області ще три громади Української православної церкви Московського патріархату приєдналися до Православної церкви України.

РБК-Україна також повідомляло, що Старообрядницька релігійна громада Чернівців заявила про вихід з підпорядкування Московської митрополії

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