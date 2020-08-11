В Тернопольской области в пансионате выявили вспышку COVID-19

В Тернопольской области в Петриковском гериатрическом пансионате выявили вспышку коронавируса. Пансионат будет находиться на двухнедельной изоляции.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

Глава ОГА Владимир Труша заявил, что кроме подопечных пансионата там также находятся 25 сотрудников. Все они сдадут ПЦР-тест на COVID-19.

"Состояние большинства больных удовлетворительное. Один подопечный в тяжелом состоянии, однако его состояние не связано с заболеванием коронавирусом. Пациент переведен на стационарное лечение", - сообщил Труша.

Кроме того, начальник департамента социальной защиты населения Тернопольской ОГА Вадим Боярский сообщил, что гериатрический пансионат обеспечен продуктами питания и лекарственными препаратами в достаточном количестве.

"Отделены друг от друга больные и здоровые подопечные пансионата. Также обеспечиваем персонал всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Кроме этого принято решение о дополнительном обеспечении защитными костюмами и масками", - отметил он.

Отметим, гериатрия - частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста.

Напомним, в Кицманском районе Черновицкой области выявили вспышку коронавируса.

Кроме того, во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны.