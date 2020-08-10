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Во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны

Львовская область, Понедельник 10 августа 2020 09:55
Во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Регион перешел порог по 50% заполненности коек больниц первой волны

Во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны. За последние сутки наибольшее количество случаев заражения коронавирусом зарегистрировано именно в этом регионе.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"У нас же во Львовской области... тоже она перешла порог по 50% заполненности коек больниц первой волны. Конечно, мы начали разворачивать больницы второй волны", - сказал министр.

Степанов отметил, что за последние сутки в области зафиксировали 130 случаев заражения.

Напомним, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 1008 новых случаев коронавируса, а общее число больных достигло почти 82 тысяч.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 9 августа ослаблять карантин не могут 8 областей и Киев из-за завышенных эпидемических показателей.

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Новости Украины Львовская областьбольницаМаксим СтепановКоронавирус
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