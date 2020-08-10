Черновицкую область накрывает вторая волна COVID-19, - ОГА

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Кицманском районе выявили вспышку коронавируса

Черновицкую область накрывает вторая волна коронавируса. В настоящее время повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА в Facebook.

При этом отмечается, что в Кицманской районе зарегистрирована вспышка коронавируса.

В ОГА считают, что самая первая задача, которая стоит перед госпитальными базами - это сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты.

"Сейчас на счетах больниц есть около 50 млн гривен неиспользованных средств. Эти деньги медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных COVID-19", - говорится в сообщении.

В свою очередь замглавы ОГА Наталия Гусак заявила, что ряд областных больниц не потратили выделенные деньги на закупку медикаментов.

"Между тем, пациенты часто жалуются, что приходится покупать препараты за свои деньги. Эту ситуацию следует исправить", - отметила она.

Напомним, во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 1008 новых случаев коронавируса, а общее число больных достигло почти 82 тысяч.