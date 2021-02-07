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В Тернопольской области Opel въехал в минибус, семеро травмированных

Автор: Дмитрий Левицкий

В Тернопольской области на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь вблизи села Зеленая сегодня утром столкнулись Opel Vivaro и минибус Peugeot Expert. В результате аварии пострадали семь человек, в частности ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Предварительно известно, что водитель Opel не справился с управлением во время движения по неочищенной дороге. Автомобиль выбросило на полосу встречку, в результате чего он столкнулся с минибусе Peugeot.

В Opel на момент столкновения находилась семья - водитель и шесть пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. В минибусе находились два человека. От столкновения пострадали шестеро взрослых и 13-летний парень, он получил черепно-мозговую травму тяжелой степени.

"Предварительная причина автомобильного происшествия - тяжелые погодные условия и занос. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Напомним, сегодня из-за непогоды в ряде областей Украины возможны проблемы с движением транспорта. В Ровенской, Волынской и Львовской областях транспорт может вообще остановиться.

Также РБК-Украина писало, что под Запорожьем автомобиль сбил трех военнослужащих Национальной гвардии. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Новости Украины ДТПпострадавшиеТернопольская область
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