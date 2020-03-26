В Тернопольской области коронавирусом заразились врачи

В Тернопольской области подтвердилась коронавирусная инфекция у четырех медиков. Об этом сообщает в Facebook Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

В частности, по состоянию на 21 час в четверг, 25 марта, стало известно, что среди новых заболевших коронавирусом есть двое семейных врачей с Монастыриского района.

"Еще один врач из Центра первичной медико-санитарной помощи и невролог больницы того же района, житель соседнего Бучацкого района", - указано в сообщении.

Позже в Министерстве здравоохранения подтвердили еще два случая заражения в Тернопольской области и общее количество больных на коронавирусную инфекцию в регионе возросло до 15 человек. Один человек умер.

Напомним, по состоянию на 25 марта в Украине официально подтвердили 145 случаев заражения коронавирусом. Количество летальных исходов составляет 5. Один пациент выздоровел и был выписан из больницы.

Добавим, что продолжается эвакуация украинцев из-за границы. Так, за минувшие сутки украинскую границу пересекли 19 тыс. человек, из них более 11 тыс. - граждане нашей страны. Все, кто прибывает, проходят температурный скрининг и оформляют информативную согласие о самоизоляции на период 14 дней.