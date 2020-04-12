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В Тернопольской области от коронавируса выздоровели четверо медиков

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 20:19
В Тернопольской области от коронавируса выздоровели четверо медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выздоровели двое врачей и 2 медсестры

В Монастырском районе сегодня подтвердили выздоровление от коронавируса четырех медицинских работников. Об этом сообщил председатель Монастыриской районной государственной администрации (РГА) Павел Дронь на странице в Facebook.

По словам руководителя РГА, сегодня после двух повторных тестирований подтвердили выздоровление от коронавируса четырех медицинских работников. Излечились от недуга врач районной больницы, семейный врач, медсестра и младшая медсестра.

"С понедельника они приступают к работе", - заявил он.

Кроме того, по состоянию на 12 апреля в Монастыриском районе коронавирусом заражено 11 врачей и 30 медсестер и фельдшеров. При этом обследован 241 медработник. В целом в районе лабораторно подтвержден 141 случай заболевания COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что в Яремче коронавирусом заразились 5 медицинских работников. Трех медиков недавно госпитализировали с пневмонией. Сейчас больные находятся в удовлетворительном состоянии и самостоятельно дышат.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области на самоизоляцию отправились более 50 медработников. Все они контактировали с больной коронавирусом медсестрой Петропавловской амбулаторной больницы.

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