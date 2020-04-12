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В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у 5 медиков

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 17:18
В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у 5 медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больные медработники дышат самостоятельно

В Яремче (Ивано-Франковская область) коронавирусом заразились 5 медицинских работников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Яремче в Facebook.

По данным штаба, в субботу, 11 апреля, городская больница получила положительные результаты тестов на коронавирус трех медицинских работников. Медиков накануне госпитализировали с пневмонией.

В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у 5 медиков

В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у 5 медиков

Кроме того, еще 2 случая инфицирования медиков подтвердили сегодня, 12 апреля. Отмечается, что все больные коронавирусом медработники находятся в удовлетворительном состоянии и дышат самостоятельно.

"Осуществляются все необходимые мероприятия относительно контактных лиц и защиты", - добавили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области коронавирусом заболела медсестра Петропавловской амбулаторной больницы. Из-за контакта с больной на самоизоляцию ушли более 50 медицинских работников.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Киеве зафиксировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди обнаруженных вчера больных - один медработник.

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