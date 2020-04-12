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У Тернопільській області від коронавірусу одужали четверо медиків

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 20:19
У Тернопільській області від коронавірусу одужали четверо медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Одужали двоє лікарів та 2 медсестри

У Монастириському районі сьогодні підтвердили одужання від коронавірусу чотирьох медичних працівників. Про це повідомив голова Монастириської районної державної адміністрації (РДА) Павло Дронь на сторінці у Facebook.

За словами керівника РДА, сьогодні після двох повторних тестувань підтвердили одужання від коронавірусу чотирьох медичних працівників. Вилікувалися від недуги лікар районної лікарні, сімейний лікар, медсестра та молодша медсестра.

"З понеділка вони приступають до роботи", - заявив він.

Крім того, станом на 12 квітня у Монастириському районі коронавірусом заражено 11 лікарів та 30 медсестер та фельдшерів. При цьому обстежено 241 медпрацівника. Загалом в районі лабораторно підтверджено 141 випадок захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Яремче коронавірусом заразилися 5 медичних працівників. Трьох медиків нещодавно госпіталізували з пневмонією. Наразі хворі знаходяться у задовільному стані та самостійно дихають.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області на самоізоляцію відправилися понад 50 медпрацівників. Всі вони контактували з хворою на коронавірус медсестрою Петропавлівської амбулаторної лікарні.

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