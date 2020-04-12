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В Днепропетровской области более 50 медиков ушли на самоизоляцию

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 16:17
В Днепропетровской области более 50 медиков ушли на самоизоляцию
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У одной из медсестер обнаружили коронавирус

В Днепропетровской области коронавирус обнаружили у медсестры Петропавловской районной амбулатории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По словам начальника отдела санэпиднадзора управления Госпродпотребслужбы Нели Полюхович, из-за инцидента на самоизоляцию пошли 53 медицинских работника лечебного учреждения.

"В список контактных больных попал один медработник "первички" Петропавловского района и все контактные с этой медсестрой медработники тоже есть контактными и пошли на самоизоляцию", - рассказала она.

Отмечается, что медсестра заразилась от своей дочери, которая посещала собрание баптистов в Першотравенске. В Першотравенске с 6 по 9 апреля было выявлено 26 случаев инфицирования коронавирусом среди участников собрания баптистов.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве зафиксировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди обнаруженных вчера больных - один медработник.

Также РБК-Украина писало, что белорусское Министерство здравоохранения подтвердило инфицирование коронавирусом более 300 медицинских работников. Больше всего случаев зафиксировано в Минске и Витебске.

Кроме того, в Кировоградской области большую часть больных коронавирусом составляют медицинские работники. Заражения коронавирусом подтвердили у более 40 медиков. При этом 6 случаев - летальные.

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Новости Украины Днепропетровская областьмедикиКоронавирус
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