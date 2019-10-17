В Одесской области произошел пожар после ДТП, есть погибшие

Фото: место аварии (dsns.gov.ua)

Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и въехал в бетонную стелу

В селе Дмитровка (Одесская область) водитель автомобиля въехал в бетонную стелу, в результате чего автомобиль загорелся. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщают, что водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и въехал в бетонную стелу, в результате чего автомобиль загорелся. На месте происшествия обнаружены тела двух человек.

"Огнеборцы локализовали пожар в 22:53 и ликвидировали в 22:53 на площади 4 м.кв. В автомобиле обнаружено погибших людей: мужчины 1989 г.н., и женщины 1992 г.н.", - говорится в сообщении.

Напомним, на Старокиевском шоссе (Одесская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и автомобиля "Волга".

Отметим, в Мариуполе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и микроавтобуса, в результате повреждения получили пять человек.

РБК-Украина сообщало, что в Харькове автомобиль совершил наезд на женщину и ее двух детей, все трое пострадавших госпитализированы.

Также сообщалось, что в Николаевской области произошла авария между двумя автомобилями, в результате чего погибли четверо людей и еще шестеро пострадали. Среди погибших оказался ребенок. Позже полиция задержала подозреваемого в ДТП.