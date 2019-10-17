ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одесской области произошел пожар после ДТП, есть погибшие

Новости » Происшествия    17.10.2019 - 11:33
В Одесской области произошел пожар после ДТП, есть погибшие
Фото: место аварии (dsns.gov.ua)

Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и въехал в бетонную стелу

В селе Дмитровка (Одесская область) водитель автомобиля въехал в бетонную стелу, в результате чего автомобиль загорелся. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщают, что водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и въехал в бетонную стелу, в результате чего автомобиль загорелся. На месте происшествия обнаружены тела двух человек.

"Огнеборцы локализовали пожар в 22:53 и ликвидировали в 22:53 на площади 4 м.кв. В автомобиле обнаружено погибших людей: мужчины 1989 г.н., и женщины 1992 г.н.", - говорится в сообщении.

Напомним, на Старокиевском шоссе (Одесская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и автомобиля "Волга".

Отметим, в Мариуполе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и микроавтобуса, в результате повреждения получили пять человек.

РБК-Украина сообщало, что в Харькове автомобиль совершил наезд на женщину и ее двух детей, все трое пострадавших госпитализированы.

Также сообщалось, что в Николаевской области произошла авария между двумя автомобилями, в результате чего погибли четверо людей и еще шестеро пострадали. Среди погибших оказался ребенок. Позже полиция задержала подозреваемого в ДТП.

В Полтавской области погибли три человека из-за отравления опасными парами В Саудовской Аравии в результате ДТП с автобусом погибли 35 паломников
Новости Украины ДТПпожарпогибшие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь