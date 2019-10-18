У Тернопільській області в ДТП загинули дві людини

Фото: місце ДТП (tp.npu.gov.ua)

Автомобіль злетів у кювет і врізався в дерево

У Тернопільській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Нацполиции в Тернопільській області.

За повідомленням поліції, ДТП сталося на автодорозі Івано-Франківськ-Буча-Тернопіль між смт Дружба і з. Струсів вранці 18 жовтня.

"Водій автомобіля "Peugeot Partner" не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху, а потім злетіла в кювет і врізалася в дерево. Слідчі припускають, що аварія сталася приблизно з 4 до 7:30", - йдеться в повідомленні.

В результаті аварії загинули дві дівчини 20 років. Їх тіла звільняли з автомобіля рятувальники.

Нагадаємо, у Львівській області сталася аварія між двома автомобілями, в результаті якої загинула одна людина. Ще чотири людини були госпіталізовані з травмами.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області автомобіль в'їхав у бетонну стелу, після чого загорівся. На місці події були виявлені тіла двох людей.