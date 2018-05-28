В Тернопольской области в ДТП погибли два человека

Состояние трех пострадавших оценивают как очень тяжелое

В Тернопольской области в воскресенье, 27 мая, около 23:45 на автодороге Подволочиск-Скалат произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли два человека, а трое были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Указано, что водитель автомобиля Volkswagen Passat на участке между селами Ивановка и Качановка Подволочисского района не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Так, на момент аварии в авто, кроме водителя, находилось четверо пассажиров - все жители села Ивановка.

Фото: место ДТП

"В результате удара водитель и девятнадцатилетний пассажир погибли на месте ДТП", - отметили в полиции.

Фото: авария

Сообщается, что трое пострадавших были госпитализированы, их состояние медики характеризуют как очень тяжелое.

Напомним, полиция начала расследование по факту столкновения пассажирского поезда с микроавтобусом в Одесской области, в результате которого погиб один человек.