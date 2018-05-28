Полиция открыла дело по факту столкновения микроавтобуса с поездом в Одесской области

Расследование начато по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса

Полиция начала расследование по факту столкновения пассажирского поезда с микроавтобусом в Одесской области, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"В результате аварии 26-летняя пассажирка погибла. Еще три человека, двое из которых - дети 2 и 9 лет, доставлены в Кодымскую центральную районную больницу. По данному факту открытоуголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

Фото: место смертельной аварии

Напомним, как сообщалось, водитель автомобиля Nissan на запрещающую световую и звуковую сигнализацию выехал на переезд и столкнулся с поездом № 764 Одесса-Киев, который двигался со скоростью 115 км/ч.