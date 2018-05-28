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Полиция открыла дело по факту столкновения микроавтобуса с поездом в Одесской области

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 16:44
Фото: место ДТП (od.npu.gov.ua)
Фото: место ДТП (od.npu.gov.ua)

Расследование начато по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса

Полиция начала расследование по факту столкновения пассажирского поезда с микроавтобусом в Одесской области, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"В результате аварии 26-летняя пассажирка погибла. Еще три человека, двое из которых - дети 2 и 9 лет, доставлены в Кодымскую центральную районную больницу. По данному факту открытоуголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

 

Фото: место смертельной аварии

Напомним, как сообщалось, водитель автомобиля Nissan на запрещающую световую и звуковую сигнализацию выехал на переезд и столкнулся с поездом № 764 Одесса-Киев, который двигался со скоростью 115 км/ч.

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Теги публикации: Одесса, ДТП, Одесса, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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