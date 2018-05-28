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У Тернопільській області у ДТП загинули дві людини

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 19:46
Фото: місце ДТП (tp.npu.gov.ua)
Фото: місце ДТП (tp.npu.gov.ua)

Стан трьох постраждалих оцінюють як дуже важкий

У Тернопільській області в неділю, 27 травня, близько 23:45 на автодорозі Підволочиськ-Скалат сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинули дві людини, а троє були госпіталізовані. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Зазначено, що водій автомобіля Volkswagen Passat на ділянці між селами Іванівка та Качанівка Підволочиського району не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і врізався у дерево. Так, на момент аварії в авто, крім водія, перебувало четверо пасажирів - всі жителі села Іванівка.

Фото: місце ДТП

"У результаті удару водій та дев'ятнадцятирічний пасажир загинули на місці ДТП", - відзначили в поліції.

Фото: аварія

Повідомляється, що троє постраждалих були госпіталізовані, їх стан медики характеризують як дуже важкий.

Нагадаємо, поліція почала розслідування за фактом зіткнення пасажирського поїзда з мікроавтобусом в Одеській області, в результаті якого загинула одна людина.

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Теги публікації: ДТП, загиблі, полиция, Тернопольская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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