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В Тернопольской области только в 5% учебных заведений достаточно вакцинировано преподавателей

Автор: Сергей Пышкин

По словам руководителя департамента образования Тернопольской ОГА Ольги Фомы, 57 областных учебных заведений с 1217 имеют более чем 80% вакцинированных работников. Тернополь, со своей стороны, имеет самый низкий показатель прививания среди преподавателей в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой местное издание Zaxid.

"У нас есть рекордсмены по вакцинации работников в учреждении. Но это в основном малокомплектные учреждения, или начальные школы, где есть очень маленькое количество работников. Есть школа в селе Дзвиняч, там провакцинировано 96% - работает 36 учителей, не вакцинировано только двое. В садике в селе Росоховатец провакцинировано 100% работников – там работает 10 человек. А большие школы преимущественно имеют низкий показатель", - отметила Хома.

Она добавила, что крупные школы Тернопольской области преимущественно имеют низкий процент вакцинирования среди работников. В селе Раштинцы есть учебное заведение где работают 35 человек и среди них привито лишь 4%.

По словам Ольги Фомы, после начала учебного года, в нескольких учебных заведениях Тернопольской области уже зафиксировали ряд случаев заболевания коронавирусом среди учащихся.

"В городе мы имеем меньше всего провакцинированных работников в заведении – это 50 %. Есть такие учебные учреждения, где вакцинация – 100%, в основном это детские сады", - добавила Хома.

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