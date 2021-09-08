У Тернопільській області лише у 5% навчальних закладів достатньо вакциновано викладачів

"У нас є рекордсмени по вакцинації працівників у закладі. Але це переважно малокомплектні заклади, або початкові школи, де є дуже маленька кількість працівників. Є школа у селі Дзвиняч, там провакциновано 96% – працює 36 вчителів, не вакциновано лише двоє. У садку в селі Росоховатець провакциновано 100% працівників – там працює 10 людей. А великі школи переважно мають низький показник", - відзначила Хома.

Вона додала, що великі школи Тернопільської області переважно мають низький відсоток вакцинування серед працівників. У селі Раштинці є навчальний заклад де працюють 35 людей й серед них щеплено лише 4%.

За словами Ольги Хоми, після початку навчального року, у кількох навчальних закладах Тернопільської області вже зафіксували низку випадків захворювання на коронавірус серед учнів.

"У місті ми маємо найменше провакцинованих працівників в закладі – це 50 %. Є такі навчальні установи, де вакцинація – 100%, це переважно дитячі садки", - додала Хома.